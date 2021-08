Sant'Angelo, l'ottavo innesto arriva tra i pali

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Andrea Pinton dal Lumezzane, già svelato durante la presentazione ufficiale della stagione 2021/2022, il Sant'Angelo aggiunge un altro tassello alla rosa che sarà a disposizione di Roberto Gatti. I lodigiani si assicurano infatti le prestazioni di Riccardo Cantoni, portiere classe 2003 in arrivo dalla Soresinese. Nella scorsa stagione il giovane numero uno, cresciuto nel settore giovanile della Cremonese, ha avuto modo di confrontarsi per la prima volta con il calcio «dei grandi» in Promozione, ottenendo ora il salto in Eccellenza con i rossoneri, che l'hanno presentato tramite il seguente comunicato:

«A.S.D. Sant' Angelo 1907 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Cantoni. Il neo portiere rossonero è l' ottavo acquisto della campagna di rafforzamento estiva 2021/2022. Cantoni, classe 2003, è cresciuto nel settore giovanile della U.S. Cremonese ed è alla sua seconda esperienza tra i grandi. Nella scorsa stagione, infatti, ha militato nella Soresinese Calcio nel campionato di Promozione. Benvenuto Riccardo!».