Accademia Pavese, doppio colpo tra centrocampo e attacco per inseguire il sogno Serie D

L'Accademia Pavese fa sul serio e completa un mercato di primissimo livello con due acquisti in grado di spostare gli equilibri verso San Genesio: Lorenzo Catania e Gaetano Bellanca. Due colpi che impreziosiscono ulteriormente la campagna acquisti del direttore sportivo Davide Pedone, che ha messo a disposizione di Marco Molluso una rosa in grado di contendere il ruolo di favorita a Pavia, Varesina e Varzi.

Catania, ala sinistra classe 1999 che ha già vestito la maglia biancorossa nello scorso torneo, aveva attirato le attenzioni delle formazioni professionistiche e sembrava destinato a passare al Carpi, in Serie C. Trasferimento saltato per l'esclusione dal campionato della società emiliana. A quel punto si è fatto avanti il Siena, ma l'attaccante ha preferito restare all'Accademia Pavese per motivi familiari.

Bellanca, centrocampista classe 2000 scuola Catania, ha disputato la scorsa stagione con il Roccella, squadra calabrese che milita in Serie D. Nonostante la giovane età può già vantare numerose presenze nel maggior campionato dilettantistico con Francavilla a Mare, Lecco e Sanremese.