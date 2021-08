Calendario Eccellenza girone A: esordio bollente per il Pavia di Albertini nel derby con la Vogherese

Avvio col botto per il girone A di Eccellenza: una delle favorite per la vittoria finale, il Pavia di Omar Albertini, troverà immediatamente sulla sua strada l'ostacolo Vogherese in un derby che si preannuncia caldissimo. Gli azzurri proveranno a riscattare la sconfitta subita nello scorso torneo al Parisi per mano di una splendida punizione di Castellano. Uno dei temi della partita sarà anche il ritorno di Stanislav Bahirov da avversario al Fortunati, dopo il trasferimento di quest'estate nella grande rivale.

Cominceranno tra le mura amiche anche le altre due formazioni più quotate, Varesina e Varzi: le fenici di Spilli ospiteranno una Rhodense alla ricerca del ritmo partita dopo un anno di stop, mentre i granata di Pagano dovranno vedersela con l'ambiziosa Vergiatese, una delle tante outsider del girone che proveranno a inserirsi nella lotta per le primissime posizioni. Esordio con derby anche per Cristian Zenoni sulla panchina del Club Milano, che inaugurerà il nuovo centro sportivo di Pero contro l'interessante Calvairate di Nistri, anche lei ferma da quasi dodici mesi.

Partirà in trasferta anche la terza squadra che ha scelto di non partecipare al torneo della scorsa primavera, il Verbano di Galeazzi. La squadra del presidente Barbarito giocherà a Seveso sul campo della Base 96. Accademia Pavese - Settimo Milanese, Castanese - Sestese e Gavirate - Ardor Lazzate le altre tre partite che vanno a chiudere il quadro della prima giornata. Se tutto filerà liscio per quanto riguarda l'aspetto sanitario, senza ulteriori interruzioni causate dalla pandemia, ci sarà un solo turno infrasettimanale l'8 dicembre.

Per vedere il primo scontro diretto tra le tre grandi favorite bisognerà aspettare soltanto fino alla terza giornata in programma il 3 ottobre, quando andrà in scena l'attesissima sfida tra Varesina e Varzi. Le fenici giocheranno l'andata in casa anche contro il Pavia, big match della nona giornata il 14 novembre. A decidere le sorti del campionato potrebbe essere però la supersfida tra le formazioni di Pagano e Albertini, prevista per l'ultima giornata del campionato. Una partita che in caso di arrivo in volata sarà molto probabilmente decisiva per definire la formazione che conquisterà la promozione in Serie D. Clicca qui per scaricare il calendario completo.