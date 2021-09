Vergiatese-Città di Varese: Di Renzo e Aiolfi regalano il successo a Rossi, Broggi non basta a Marzio

Un buon Città di Varese, in crescita rispetto alle ultime uscite, espugna Vergiate grazie alle reti di Di Renzo e Aiolfi. Di Broggi, a pochi secondi dal termine del primo tempo, il momentaneo pareggio di una Vergiatese molto ordinata, apparentemente pronta per l'esordio di domenica in Coppa Italia col Verbano. Marzio dispone i suoi col 4-3-3 con Russo tra i pali; Shady, Parini, Mzughi e Bosisio a comporre la linea difensiva; Mhaimer da regista con Vitulli e Sal Santo ai suoi lati; tridente formato da Mammetti, Broggi e Becerri. Rossi risponde optando per il 3-4-1-2: Trombini in porta; Mapelli, Monticone e Premoli in difesa; Gibertoni, Gazo, Leonardo Baggio e Tosi a centrocampo; Mamah da trequartista a supporto della coppia Minaj-Di Renzo.

Di Renzo-Broggi, parità all'intervallo. Partenza a ritmi compassati da parte di entrambe le squadre. Il primo a provarci è Tosi dalla distanza ma senza inquadrare lo specchio. Al quarto d'ora bella combinazione tra Minaj e Di Renzo, sulla cui conclusione è bravo Russo ad opporsi coi piedi. Al 22' grossa occasione per la Vergiatese: punizione dalla trequarti di Becerri, Mzughi svetta a centro area ma non riescie a schiacciare il pallone verso la porta. Il Città di Varese prende il comando delle operazioni ma fatica a costruire occasioni pericolose, così ci prova Mapelli, in proiezione offensiva, a tentare la botta dal limite senza fortuna. Al 37' gli ospiti passano in vantaggio quasi all'improvviso grazie a una zampata a centro area di Di Renzo che batte Russo. Il gol dà vigore alla manovra biancorossa e subito dopo è Gazo a cercare il raddoppio, ma la sua conclusione dai venti metri sorvola la traversa. Nel recupero la palla buona capita a Minaj, ma l'attaccante di Rossi non riesce a inquadrare lo specchio anche grazie al provvidenziale disturbo di Mzughi. Come nella migliore delle tradizioni, a un gol sbagliato ne segue uno subito: a confermare questo detto è Broggi, che conclude una pregevole azione personale battendo Trombini con un preciso diagonale mancino. Decisamente insufficiente l'opposizione offerta nella circostanza dalla difesa varesina.

Aiolfi entra e la decide. Si riparte con tre cambi per parte: Marzio inserisce Pancini, De Angelis e Resmini per Russo, Bosisio e Vitulli; Rossi sostituisce Gibertoni, Mamah e Gazo con Parpinel, Pastore e D'Orazio. Subito pericolosi gli ospiti con un tiro dalla media distanza apparentemente innocuo che assume una traiettoria velenosa dopo la deviazione di testa di Mzughi, con la sfera che termina a lato di pochissimo. Al 6' gran sassata di Leonardo Baggio sul primo palo che costringe Pancini a rifugiarsi in corner. Al 22' tornano in vantaggio i biancorossi: Aiolfi, subentrato da poco a Di Renzo, recupera palla sul vertice dell'area di rigore, supera un avversario e da posizione defilata trafigge Pancini in diagonale. Cinque minuti più tardi i varesini sprecano una ghiotta occasione per chiudere la partita con Pastore, che s'inserisce coi tempi giusti sul cross tagliato di Alessandro Baggio ma colpisce male col destro. La consueta girandola di cambi spezza il ritmo delle due squadre, che cambiano più volte fisionomia e assetto tattico. Su corner di Dal Santo ci riprova nuovamente Mzughi, ma come nel primo tempo la sua incornata finisce fuori bersaglio. Domenica la Vergiatese comincerà ufficialmente la stagione sfidando in trasferta il Verbano nel primo turno di Coppa Italia, mentre il Città di Varese è ancora in attesa di conoscere la composizione dei gironi di Serie D.

IL TABELLINO

VERGIATESE-CITTÀ DI VARESE 1-2

Reti (0-1, 1-1, 1-2): 37' Di Renzo (C), 47' Broggi (V), 22' st Aiolfi (C)

Vergiatese (4-3-3): Russo (1' st Pancini), Shady (12' st Crispo), Bosisio (1' st De Angelis), Mhaimer, Parini (33' st Azzini), Mzughi, Dal Santo (45' st Greco), Vitulli (1' st Resmini, 32' st Viganotti), Mammetti (41' st Visconti), Broggi (32' st Rando), Becerri (17' st Cavallaro). A disp: Barbieri. All. Marzio.

Città di Varese (3-4-1-2): Trombini (35' st Priori), Premoli (36' st Bertoletti), Di Renzo (17' st Aiolfi), Monticone (35' st Battistella), Gibertoni (1' st Parpinel), Mamah (1' st Pastore), Minaj (32' st Petrella), Mapelli, Tosi (17' st Baggio A.), Gazo (1' st D'Orazio), Baggio L. (8' st Foschiani). A disp: Pedretti, Coratella. All. Rossi.

I MIGLIORI

Momo Mzughi (Vergiatese): lotta come un leone contro gli attaccanti varesini, liberando più volte l'area sbrogliando situazioni delicate. Si fa vedere anche nell'area di rigore avversaria, svettando per due volte su palla inattiva ma senza riuscire a inquadrare lo specchio della porta.

Gabriele Premoli (Città di Varese): gioca ottanta minuti ad alta insensità ricoprendo tre ruoli, difensore, esterno destro e mediano. Porta in dote alla squadra non solo tanta quantità, ma anche giocate di qualità che danno fluidità alla manovra.

LE INTERVISTE

Alessandro Marzio (all. Vergiatese): «Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà contro una formazione come il Varese. Quando si giocano partite contro squadre così importanti c'è voglia di farsi vedere e abbiamo speso anche troppe energie, ma credo che la squadra sia stata bene in campo. La strada è lunga, migliorerà anche l'aspetto fisico. I ragazzi hanno lavorato con fatica perché stiamo preparando la partita di domenica, che è il nostro obiettivo principale in questo momento. Sarà un derby, sappiamo il Verbano come gioca e quanto sia difficile il loro campo». Sul campionato che comincerà tra due settimane: «In questo momento vogliamo lavorare per complicare la vita a tutte le nostre avversarie. Ogni partita sarà una battaglia».

Ezio Rossi (all. Città di Varese): «Oggi abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutto il primo tempo, è mancata un po' di brillantezza sotto porta dove potevamo essere più incisivi. Va bene perché ci sono le idee, i movimenti giusti e il coraggio. Bisogna migliorare la condizione fisica: grazie a Sassi siamo più avanti degli anni passati, quindi siamo sulla strada giusta».