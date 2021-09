Venti squadre divise in due gironi: svelata la composizione dell'Eccellenza Femminile 2021/22

Sono 20 le squadre ufficialmente partecipanti al prossimo campionato di Eccellenza Femminile. Un numero in linea con quello dello scorso anno anche se le novità non mancano di certo, con nuovi sodalizi e l'addio di società storiche. Il campionato, che comincerà il prossimo 26 settembre, prevede dunque due gironi da dieci squadre ciascuno. Ecco come saranno composti.

ECCELLENZA FEMMINILE GIRONE A: Academy Pro Vercelli, Accademia Torino, Bi.Veo, Bulè Bellinzago, Cit Turin, Femminile Juventus, Moncalieri Calcio, Novara, Olympic Collegno, Torino Women.

ECCELLENZA FEMMINILE GIRONE B: Alessandria, Area Calcio Alba Roero, Borghetto Borbera, Cus Torino, Freedom, Musiello Saluzzo, Novese, Olimpia Solero Quattordio, Santostefanese, Racco.

Saranno invece 8 le squadre che parteciperanno al campionato Juniores. I club, inseriti in un girone unico che partirà il 10 ottobre, saranno: Academy Pro Vercelli, Accademia Torino, Bulè Bellinzago, Cus Torino, Freedom, Pinerolo, Torino FC e Trofarello.

Infine, non per importanza, sul Comunicato Ufficiale numero 15 di Piemonte e Valle d'Aosta, sono stati resi noti anche gli accoppiamenti per la Coppa Italia di Eccellenza Femminile. Si tratta di otto sfide: quattro triangolari e quattro incontri tra due squadre.

ABBINAMENTO A

Novara-Bulè Bellinzago

ABBINAMENTO B

Academy Pro Vercelli-Bi.Veo

TRIANGOLARE C

Moncalieri-Torino Women-Olympic Collegno

TRIANGOLARE D

Cit Turin-Accademia Torino-Femminile Juventus

TRIANGOLARE E

Area Calcio Alba Roero-Freedom-Pro Santostefanese

TRIANGOLARE F

Cus Torino-Musiello Saluzzo-Racco 86

ABBINAMENTO G

Novese-Olimpia Solero Quattordio

ABBINAMENTO H

Borghetto Borbera-Alessandria