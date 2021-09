Ardor Lazzate-Base 96: Marinaci e Catta illudono la Base, gli uomini di Bonazzi mostrano i muscoli nella ripresa e la riprendono nel finale con Corona e Pedrazzini

La prima giornata di Coppa Italia Eccellenza regala tante emozioni alle due contendenti, sfociando nella rimonta finale dell'Ardor Lazzate: termina 2-2 allo stadio Gianni Brera. I rossoverdi dominano il primo tempo, portandosi in avanti sullo scadere con il rigore firmato da Marinaci. Il secondo tempo si apre con la seconda rete per la Base 96, questa volta realizzata dall'esperto Catta. Ma i gialloblù non demordono e bastano cinque minuti per riaprire e pareggiare i conti: lo fanno prima con il destro di Corona, poi con la testata di Pedrazzini. Proprio al novantesimo. Il rigore di Marinaci apre le danze....

