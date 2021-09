Rhodense-Settimo Milanese: Zanus e Gentile regalano la prima vittoria a Raspelli

La Rhodense torna a giocare una partita ufficiale dopo dieci mesi e lo fa nel migliore dei modi, battendo per 2-0 il Settimo Milanese nella prima giornata di Coppa Lombardia. Decisive le reti di Zanus alla mezz'ora del primo tempo e di Gentile nel recupero. I biancorossi possono recriminare per un palo clamoroso di Maugeri e per un errore di Fabozzi a tu per tu col portiere che avrebbe potuto valere il pareggio. Raspelli disegna i suoi col 3-5-2: Mantovani tra i pali; Lanini al centro della difesa con Zanus e Malvestiti ai lati; linea mediana composta da Messaoudi, Sodero,...

