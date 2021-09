Monterosso troppo forte: tris pesante al 3Team Brescia caduto sotto i colpi incrociati di Citaristi, Volonterio e Bertutetti

Parte col piede sbagliato l’avventura in Coppa Lombardia per le ragazze del 3Team Brescia, capitolate nettamente (3-0) sul difficile campo del Monterosso per mano delle bergamasche le quali non hanno mai nascosto i propositi di vincere il prossimo campionato e puntare alla C. Le bresciane, allenate da Diego Zuccher, si sono dovute arrendere definitivamente nel recupero, quando Bertuetti insaccava la terza rete che rendeva - forse - il passivo un po’ troppo eccessivo. Nei 95 minuti precedenti però il 3Team non è riuscito a riaprire la partita, indirizzata sui binari giusti prima da Citaristi (nel primo tempo) e poi da Volonterio (nella ripresa). Poco male. La partita sarà senz’altro servita a Zuccher per aver utili indicazioni sulla squadra in vista dei prossimi impegni di stagione, visto che il gruppo si sta allenando da sole due settimane e non ha di certo velleità di promozione, a differenza delle rivali. Tante le piccole, grandi cose da sistemare in vista della regolar season, e senz’altro la coppa rappresenterà appuntamento utilissimo a questo fine.

Eppure, le prime battute di gioco avevano lasciato ben sperare le bresciane, partite motivate dopo una prima fase di studio durata all’incirca una decina di minuti. Certo, al di là delle posizione e di un buon controllo territoriale, il difficile era penetrare in profondità e non è stato un caso che il primo tiro ospite, armato da Alice Pasotti, fosse stato scagliato dalla trequarti campo: nulla di fatto. La partita sembrava comunque equilibrata, con le bergamasche pronte a far valere la propria fisicità e le bresciane intente, quantomeno nella parte centrale di frazione, a tener le fila del gioco muovendo bene la palla. Un gioco, però, che prestava il fianco alle rimesse locali, e proprio su una di questo ecco arrivare il primo vantaggio del Monterosso, non per nulla maturato in contropiede. Infatti, verso la mezz’ora, Citaristi aveva avuto tutto lo spazio e il tempo necessari per involarsi in rete raccogliendo un lungo lancio dalle retrovie che coglieva totalmente impreparata la retroguardia bresciana (1-0). Ripresosi dal contraccolpo psicologico, ecco nuovamente sul finale di tempo il 3Team attaccare, e per poco la combinazione Algisi-Pedemonti non sortiva l’augurato pareggio, mancato di un nonnulla: vantaggio orobico al tè fresco.

E se Confalonieri era più cauto a rimaneggiare la sua formazione, con il primo inserimento al 54’ d Bertutetti che tra l’altro segnerà in chiusura di match, Zuccher provava subito la carta Afriyie, nella speranza di dare più abbrivio alla corsia di sinistra. In apertura, buon tentativo di Asia Algisi che da fuori area provava il pallonetto per sorprendere Resmini, ma anche stavolta il gol non sa da farsi. Sempre Algisi ci riprovava poco dopo, ma stavolta era una deviazione ad impedirle di esultare. Poi, nel corso della ripresa, dentro nelle fila biancoblù anche Cornali, Piona, Sirelli e Pagnoni, ma la vera differenza la facevano i cambi di Confalonieri, con le varie Taramelli, Moreschi, Volpi e Locatelli entrate subito bene in gara. Una ripresa che presentava evidente analogie con la prima frazione, con le orobiche più fisiche e le bresciane intente a fare gioco. Il problema era buttarla dentro, e in quello era Volonterio la più determinata: all’ora di gioco, eccola involarsi palla al piede in porta dopo aver seminato il panico e mezza squadra avversaria (2-0). Era il raddoppio che chiudeva di fatto i giochi a mezz’ora dalla fine, un epilogo già scritto che l’inerzia delle ospiti non è stata più in grado di cambiare. Infine Bertuetti ad impreziosire la prova del Monterosso in extra-time, anche se il 3Team potrà rifarsi subito fra 7 giorni con il prossimo turno di coppa.

IL TABELLINO

MONTEROSSO-3TEAM BRESCIA 3-0

RETI 28’ pt Citaristi (M), 15’ st Volonterio (M), 51’ st Bertuetti (M).

MONTEROSSO (4-4-2) Resmini, Sarsanı, Castelli, Paganoni, Lazzaroni (42’ st Locatelli), Avanti (18’ st Taramelli), Volonterio, Perniciaro, Citaristi (28’ Moreschi), Alemanni (40’st Volpi), Bonalumi (9’ st Bertuetti). A disp. Ruggeri, Vismara. All. Paolo Confalonieri.

3TEAM BRESCIA (4-4-2) Visentini, De Giglio (29’ st Sirelli), Gallesi (1’ st Afriyie), Palini, Leali, Vacchi (21’ st Cornali), Mascanzoni, Romele, Algisi (33’ st Pagnoni), Pasotti (29’ st Piona), Pedemonti. A disp. Matrecano, Bonometti, Romano. All. Diego Zuccher.

ARBITRO Conticelli di Bergamo.

AMMONITE Gallesi e Pasotti (3T).