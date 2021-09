Base 96-Mariano Calcio: la mancata spinta in attacco del Base 96 non permette di sovrastare gli avversari

Molto sofferto e pieno di colpi di scena il primo tempo. Il Base 96 gioca molto bene in difesa, ma non al meglio in attacco. Di fronte alle poche occasioni cruciali, non si arriva decisi e ogni azione si rivela un buco nell'acqua. Nonostante la doppia ammonizione per Matteo Frigerio che intorno al minuto 25' costringe il Mariano Calcio a giocare in 10, la squadra non si dà per vinta e a dimostrazione, Michele Barra segna qualche attimo dopo. Al minuto 27' la squadra del tecnico Farina è in vantaggio e lo rimarrà fino al fischio finale. Il Base 96 è troppo sotto tono e non riesce in nessun modo a cambiare le sue sorti, come racconta nel suo commento l'allenatore Conti, è sincero: «I ragazzi hanno un po’ abbassato il volume e l’avversario ha saputo come sfruttare le proprie occasioni. Un po’ me lo aspettavo, veniamo da una settimana spenta dove i ragazzi non brillavano, forse un po' troppo cullati dal pareggio dell'ultima partita. In fin dei conti è meglio che sia capitato oggi così i ragazzi si renderanno conto dei loro errori e cercheranno di fare meglio per le prossime partite che saranno molto importanti». Sintetico invece Farina che non si fa prendere troppo dall'entusiasmo: «Abbiamo fatto una bella partita, i ragazzi si son comportati bene, erano compatti e determinati».

BASE 96- MARIANO CALCIO 0-1

RETI: Barra 27' (M).