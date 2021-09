Chisola-Rivoli: l'ex Bellino riacciuffa Menon. Marcaccini frena i lupi

Il classico gol dell'ex Bellino frena il Chisola e lo costringe sull'1-1. Buon punto per il nuovo Rivoli di Nisticò (anche lui recente ex). Vale quindi un solo punto la rete di Menon sull'assist della colonna classe 2002 Gianluca Germinario. Un buon punto ciascuno per cominciare la stagione. Partita a scacchi. Partita viva sin dai primi istanti di gara, il Chisola ha subito un'occasione ghiotta dopo pochi secondi con Riqz che stoppa bene la palla di petto e cerca il colpo di classe con una rovesciata, sfortunato non riesce ad impattare la sfera. Il Rivoli dopo questo primo spavento inizia a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con