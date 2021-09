Cisanese-Lemine Almenno: Traini super, Fiorona chiude, il rigore di Haoufadi non basta alla padrona di casa

Nulla da fare per la Cisanese: gli ospiti si portano a casa il match grazie alle due reti segnate nel corso del primo tempo da Traini e Fiorona. Che sarà una partita infuocata lo si capisce già dai primi minuti di gioco: siamo appena al 12', infatti, quando il classe '94 Fiorona insacca grazie alla palla servitagli da Quadri la quale non lascia spazio e tempo per riflettere all'estremo portiere avversario che viene superato. La seconda rete arriva una decina di minuti dopo in una situazione molto analoga: Capelli passa a Fiorona che lancia una vera cannonata in porta.

Se il primo tempo si conclude con il vantaggio del Lemine, al rientro in campo le cose sembrano per un mettersi per un attimo nella posizione giusta per la padrona di casa: siamo intorno al 18' quando arriva un fallo di Fratus su Lozza in area di rigore. L'arbitro assegna immediatamente il calcio di rigore per la Cisanese, prontamente battuto e segnato da Haoufadi. Per un po' la squadra ospite sembra soffrire della rete subita e perdendo lucidità e andando leggermente in affanno, come raccontato dal Presidente Pierluigi Pellegrinelli nel post-gara. Nonostante tutto, però, la squadra tiene e la Cisanese non ha il tempo per recuperare la seconda rete e concluderla almeno sul pareggio.

CISANESE-LEMINE ALMENNO 1-2

RETI: Traini 12' (L), Fiorona 18' (L), Haoufadi rig. 18' st (C).