Pro Eureka - Verbania: Tosoni parte forte, tante assenze e poche idee per i ragazzi di Porcu

La Pro Eureka conferma il pronostico, ma cosa ancora più importante, dimostra di dare continuità al buon lavoro fatto lo scorso anno. Il 3 a 0 senza appelli nasce da questo, dal divario da una squadra avanti nel percorso di costruzione rispetto a una compagine ancora da assemblare e con tante assenze pesanti, come quella del capitano Austoni. I ragazzi di Porcu nei primi minuti mettono in campo alcune idee: la principale è quella di provare le pressioni molto alte sulla costruzione della Pro, in questa situazione gli esterni Usei e Aglio si posizionano sulla linea di Cerutti e Quintero,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con