Pavia: Albertini ha il suo numero nove, arriva il comunicato ufficiale che annuncia il grande colpo targato Nucera-Menicucci

Il Pavia ha finalmente il suo numero nove. Per consolidare le ambizioni in vista della nuova stagione, come reso noto dal comunicato ufficiale rilasciato sul sito web della società, il Presidente Nucera e il DG Menicucci hanno annunciato l’arrivo dell’attaccante Andrea Razzitti.

Classe 1989, vanta un curriculum di tutto rispetto nelle categorie superiori: in Serie B ha giocato con la maglia del Brescia nella prima parte della stagione 2014/15, insieme ad Andrea Caracciolo che ritroverà nel 2020/21 nelle fila del Lumezzane nel campionato di Eccellenza, ultima delle tante esperienze in ordine cronologico di Razzitti. Tra le più significative, vanno menzionate quelle in Lega Pro al Catanzaro, tra il gennaio del 2015 e l’intera stagione 2015/16, con cui si laureò capocannoniere del club in ambedue le stagioni (siglando 14 reti in un anno e mezzo) e con cui segnò un rigore decisivo per il pareggio per 1-1 nel derby calabrese per eccellenza contro il Cosenza, e quella al Piacenza l’anno successivo, con cui conquistò un sesto posto. Ha poi indossato anche le maglie di Viterbese, Bassano, Vicenza, Albinoleffe e Sporting Franciacorta. Adesso, una nuova sfida, quella che lo porta a diventare il centravanti di riferimento del gioco di Omar Albertini.

Sempre come esplicitato dal comunicato, venerdì 17 settembre è prevista la presentazione ufficiale del grande colpo pavese, il quale si è già messo a disposizione della squadra in vista dell’esordio in campionato di domenica 19 al “Pietro Fortunati” contro la Vogherese.