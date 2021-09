Pavia-Vogherese: l'ex Bahirov gela il Fortunati e illude Tomasoni, Zingari ribalta tutto realizzando due volte dal dischetto

Davanti a una cornice finalmente degna di un derby, con oltre 700 spettatori accorsi sugli spalti del Fortunati e due curve colorate e rumorose che non hanno mai fatto mancare il sostegno ai propri giocatori, il Pavia è riuscito a beffare la Vogherese all'ultimo minuto grazie a due rigori di Andrea Zingari. Agli ospiti non è bastato il gol dell'ex Stanislav Bahirov, che ha portato momentaneamente in vantaggio i rossoneri prima di lasciarsi andare a un'esultanza polemica rivolta verso i suoi ex dirigenti seduti in tribuna. Albertini opta per il 4-3-3 schierando Boari in porta; linea difensiva composta da Negri,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con