Sant'Angelo-Vertovese: i barasini sprecano troppo, venendo beffati da due tiri dalla distanza

Un buon Sant'Angelo è fermato sul 2-2 casalingo da un'irriducibile Vertovese: per due volte in vantaggio, i rossoneri sono in entrambe le occasioni raggiunti da due tiri dalla distanza. Per la compagine santangiolina resta il rammarico per le occasioni fallite sul 2-1, ma la buona partita disputata è comunque un segnale: il Sant'Angelo c'è e può dire la sua in questo campionato di Eccellenza. Marzeglia sblocca il risultato. Dopo un inizio caratterizzato da una fase di studio, lo 0-0 iniziale è sbloccato al 14' dal centravanti rossonero Marzeglia, fulmineo nello svettare al centro dell'area su azione da calcio d'angolo, insaccando...

