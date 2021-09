Sorteggi coppa Eccellenza e Promozione: il quadro di ottavi di finale e sedicesimi

Archiviato il primo turno di coppa la settimana scorsa, sia Eccellenza e Promozione si preparano al prossimo turno, che vedrà rispettivamente le 16 e le 32 formazioni rimaste in gara affrontarsi giovedì 14 ottobre per l'andata e giovedì 28 ottobre per il ritorno. Scopriamo quindi il quadro del prossimo turno.

COPPA ECCELLENZA

Così come per il primo turno, per il sorteggio degli ottavi di finale si è tenuto conto del nuovo "sorteggio pilotato", formando gli accoppiamenti all'interno delle famose 4 macroaree geografiche, così riassunte:

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 1 (Biella, Valle D'Aosta, provincia nord di Torino): AYGREVILLE, BIELLESE, BORGARO, FULGOR RONCO VALDENGO.

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 2 (VCO, Novara, Vercelli): ACCADEMIA BORGOMANERO, BORGOVERCELLI, BAVENO, STRESA.

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 3 (Provincia di Cuneo): ALBA CALCIO, BENARZOLE, G.CENTALLO, PRO DRONERO.

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 4 (Torino, Asti): S.D. SAVIO ASTI, VANCHIGLIA, RIVOLI, CBS.

Questi invece gli abbinamenti degli ottavi di finale:

BORGARO - FR VALDENGO

BIELLESE - AYGREVILLE

A.BORGOMANERO - STRESA

BORGOVERCELLI - BAVENO

G.CENTALLO - BENARZOLE

ALBA CALCIO - PRO DRONERO

S.D. SAVIO ASTI - VANCHIGLIA

CBS - RIVOLI

La prima citata giocherà l'andata in casa il 14 ottobre, mentre la seconda giocherà tra le mura amiche il ritorno del 28 ottobre.

COPPA PROMOZIONE

34 squadre rimaste in gara per i sedicesimi di finale, 8 per i gironi C e D e 9 per i gironi A e B. In attesa di sapere le ultime qualificate (che si decideranno dopo il recupero della gara di ritorno tra Sizzano e Cossato del 22 settembre e dopo il match di giovedì 30 settembre tra Ivrea Banchette e Lascaris) possiamo già dare uno sguardo alle formazioni rimaste in gara. Ricordiamo che, secondo il nuovo format del sorteggio pilotato, le formazioni dei 4 gironi continueranno a scontrarsi tra di loro, fino ai quarti di finali che eleggeranno le squadre "campioni" dei 4 gruppi.

GIRONE A: ARONA, BIANZE', BRIGA, CITTA' DI COSSATO*, CHIAVAZZESE, DORMELLETTO, OMEGNA, SIZZANO*, VALDUGGIA.

GIRONE B: IVREA BANCHETTE*, IVREA CALCIO, LASCARIS*, PIANEZZA, SANMAURO, TORINESE, UNION BB VALLESUSA, VALDRUENTO, VDA CHARVENSOD.

GIRONE C: BSR GRUGLIASCO, CARIGNANO, CAVOUR, MONTATESE, PANCALIERICASTAGNOLE, PEDONA, SOMMARIVA PERNO, VILLAFRANCA.

GIRONE D: ASCA, OVADESE, PASTORFRIGOR STAY, PRO VILLAFRANCA, SAN GIACOMO CHIERI, SANTOSTEFANESE, TROFARELLO, VALENZANA MADO.

In seguito il quadro dei sedicesimi di finale:

DORMELLETTO - SIZZANO/COSSATO

VALDUGGIA - ARONA

BIANZE' - CHIAVAZZESE

BRIGA - OMEGNA

IVREA CALCIO - CHARVENSOD

PIANEZZA - UNION BB VALLESUSA

LASCARIS/IVREA BANCHETTE - VALDRUENTO

TORINESE - SANMAURO

CARIGNANO - SOMMARIVA PERNO

MONTATESE - PEDONA

BSR GRUGLIASCO - CAVOUR

PANCALIERICASTAGNOLE - VILLAFRANCA

OVADESE - PASTORFRIGOR STAY

SANTOSTEFANESE - PRO VILLAFRANCA

ASCA - TROFARELLO

SG CHIERI - VALENZANA MADO

La prima citata giocherà l'andata in casa il 14 ottobre, mentre la seconda giocherà tra le mura amiche il ritorno del 28 ottobre.