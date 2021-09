Archiviata la giornata infrasettimanale: crollo a sorpresa di Aygreville e Borgovercelli; rimonta Chisola nel segno di Rizq

Primo dei due mercoledì di campionato in Eccellenza. L'infrasettimanale introdotto già dalla passata stagione torna in grande stile, iniziando a creare le prime spaccature in classifica.

Nel Girone A continua la sua marcia senza intoppi la Biellese di Alberto Rizzo, 0-3 alla Pro Eureka con un primo tempo concluso sul doppio vantaggio grazie alle reti della coppia Varvelli-Panatti. Con qualche fatica in più passa anche lo Stresa contro la Dufour Varallo, Negretti porta in vantaggio i Blues, poi il pareggio di Gulin al 34' della ripresa fa tremare, ma pochi minuti dopo è Secci a firmare la rete che vale i tre punti. Altro segnale positivo da La Pianese di Gamba, 2 a 1 al Settimo (Enrico, Ferraris e poi Niang su Rigore per le Violette) reduce dalla goleada col Venaria. Cervotti che invece si rifanno e mietono una vittima importante, l'Aygreville, grazie a una rete di Papagno e un rigore parato da Celozzi. Non dà continuità al buon risultato di domenica anche il Valdengo che cade in casa dell'Oleggio 1 a 0 firmato Ballgjini: gli Orange sono adesso clamorosamente in vetta al girone, con 9 punti su 9 disponibili (l'unica squadra di tutta l'Eccellenza piemontese). Primi tre punti anche per Verbania e Baveno, i ragazzi di Porcu battono tra le mura amiche il Borgaro di Cacciatore, anche qui, 1 a 0, rete di Tonati. Ancora più sorprendente la vittoria del Baveno di Rampi, 2 a 1 contro il Borgovercelli che era passato in vantaggio con Zenga, poi la doppietta del solito Frau stende i ragazzi di Moretto, che si trovano così a zero punti in campionato e con qualche ansia in più da scrollarsi di dosso, a partire da domenica in casa del Settimo.

Nel gruppo B spicca il risultato del big match tra Alba Calcio e Pro Dronero, che premia gli uomini di Salvatore Telesca: il 3-2 maturato a Corneliano d'Alba pesa tantissimo, perché proietta l'Alba Calcio come possibile squadra da battere del girone. Gli albesi sono riusciti a sopraffare in due giornate Pinerolo e Pro Dronero, segno inequivocabile di come la squadra è pronta per poter lottare per il piatto grosso. In vetta però, al momento, si trova il Chisola di Marcello Meloni, uscito vincente in rimonta contro il Moretta: nonostante lo svantaggio iniziale la doppietta di Rizq nel secondo tempo ha fissato il risultato sul 2-1 a favore dei vinovesi. Vincono e finalmente convincono Rivoli e Albese, entrambe vincenti fuoricasa sui difficili campi di Cuneo e Acqui: i gialloblù di Nisticò sbancano il Paschiero 1-0 (rete di Pinelli), mentre i biancazzurri di Brovia escono dall'Ottolenghi con un netto 3-0, nonché con la prima vittoria stagionale sotto il segno di Rossetto, Pasqualone e Prizio. Vittorie di misura per Pinerolo (1-0 a Castellazzo Bormida, rete di Mattia Bosco) e San Domenico Savio Asti, con gli astigiani che ritrovano la bussola dopo la pesante sconfitta di Torino in casa del Lucento: l'1-0 sul Benarzole (firmato Lorenzo Simone) dona la giusta fiducia al gruppo di Camillo Cascino, fiducioso sulla crescita della sua squadra. Chiudono la giornata il pesante 6-1 del Centallo sull'Atletico Torino (addirittura 6 marcatori differenti per i rossoblù) e il pari nel derby tra le torinesi e grandi società amiche CBS e Vanchiglia (1-1, gol di Rignanese e Simonetti).

ECCELLENZA, TERZA GIORNATA

GIRONE A

Borgovercelli - Baveno 1-2

Reti: 37' Zenga (Bo), 5'st, 27' st Frau (Ba).

La Pianese - Settimo 2-1

Reti: 36' Enrico (L), 9' st Ferraris (L), 18' st Rig. Niang (S).

LG Trino - A.Borgomanero 0-0

Oleggio - FR Valdengo 1-0

Reti: 13' Ballgjini.

Pro Eureka - Biellese 0-3

Reti: 8' Varvelli, 30' Panatti, 28' st Rig. Latta.

Stresa - Dufour Varallo 2-1

Reti: 19' st Negretti (S), 34' st Gulin (D), 38' st Secci (S).

Venaria - Aygreville 1-0

Reti: 39' Papagno.

Verbania - Borgaro 1-0

Reti: 44' st Tonati.

GIRONE B

Acqui - Albese 0-3

Reti: 45'+2 Rig. Prizio, 20' st Pasqualone, 40' st Rossetto.

Alba Calcio - Pro Dronero 3-2

Reti: 27' Rossi (A), 35' Galasso (A), 1' st Cornero (A), 5' st De Peralta (P), 32' st Dutto (P).

Castellazzo - Pinerolo 0-1

Reti: 40' st Bosco.

CBS - Vanchiglia 1-1

Reti: 31' Rignanese (C), 40' Simonetti (V).

Chisola - Moretta 2-1

Reti: 27' Tonini (M), 30' st, 44' st Rizq (C).

Cuneo Olmo - Rivoli 0-1

Reti: 8' st Pinelli.

G.Centallo - Atletico Torino 6-1

Reti: 2' Aloia, 25' Garello, 4' st Giorgis, 15' st Amedeo (A), 25' st Giraudo, 31' st Giacca, 42' st Magnino.

SD Savio Asti - Benarzole 1-0

Reti: 25' st Simone.