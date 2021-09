Settimo Milanese, Antonio Fabozzi: «Obiettivo salvezza ma secondo me possiamo provare a puntare anche più in alto»

Protagonista indiscusso della prima giornata di campionato nel girone A è stato Antonio Fabozzi, attaccante del Settimo Milanese che è entrato a gara in corso e ha spaccato la partita contro l'Accademia Pavese, realizzando una doppietta in pochi minuti che ha regalato ai suoi un doppio vantaggio fondamentale. Punta centrale classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell'Aldini prima di vestire per tre anni la maglia del Milan nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Under 17. Quindi una stagione alla Cremonese in Primavera 2, prima delle esperienze in Eccellenza con Fenegrò e Alcione, con una parentesi anche in Serie D a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con