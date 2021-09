Alicese Orizzonti-Pro Eureka: dal classe 2003 Fiorino i primi punti per Mellano

Il turno di riposo infrasettimanale evidentemente fa bene all'Alicese Orizzonti, che trova i primi 3 punti del suo campionato rimontando la Pro Eureka. A livello percentuale la compagine di Marco Mellano ha sfruttato bene le non molte occasioni avute e allo stesso tempo deve ringraziare il proprio portiere Malune, autore di diverse parate nella ripresa sull'1-1. Il successo fa sicuramente dà corroborante al morale della squadra in vista della corsa per la salvezza. Unico neo l’infortunio del centrale difensivo De Palma, attorno alla mezz’ora del primo tempo. Sicuramente il migliore dei suoi fino a quel momento. Di contro i settimesi...

