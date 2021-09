Freedom- Acf Alessandria: Un esordio perfetto, a Cuneo finisce 9-0, Fartaria da spettacolo realizzando quattro gol

Non poteva esserci esordio migliore in partite ufficiali per la Prima squadra della Freedom. La formazione casalinga parte subito forte con Fartaria che apre le marcature dopo 3 minuti e raddoppia poco dopo. All'attaccante portoghese bastano 20 minuti per portarsi a casa il pallone, e sigla il risultato sul 4-0 dopo che, due minuti prima, Ferro aveva realizzato il terzo gol della formazione biancoazzurra. Nel secondo tempo arrivano altre 5 reti e il risultato è pesantissimo per la squadra di Gabriele Tosi, che non può niente di fronte a un avversario di livello superiore, come ammesso dallo stesso tecnico. Buona la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con