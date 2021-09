RC Codogno-Luciano Manara: il Codogno si deve fermare ai pali, Conti regala i tre punti ad Abaterusso

Il Codogno si ferma ai due pali, il Luciano Manara con merito conquista l’intera posta in palio. All’autorete di Di Lisio risponde la rete di Mangili. Subito dopo, il palo nega a Bernardini la gioia del gol. Nella ripresa si assiste ad un blackout dei locali e gli ospiti ne approfittano grazie alla rete di Daniele Conti. Mangili riprende subito il Codogno. Curti, all’esordio casalingo insegue il secondo successo consecutivo, in special modo dopo l’eliminazione in Coppa Lombardia. Il tecnico lodigiano, privo di capitan Cigognini, Palla, Rossi e Manzoni si affida ad un 4-3-3 con l’ex Fanfulla Carriello tra i pali,...

