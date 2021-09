Scossone improvviso in casa Pro Eureka: esonerato Giampaolo Tosoni

Notizia bomba da Settimo: Giampaolo Tosoni non sarà più l'allenatore della Pro Eureka. Una stagione che partiva con ambizioni da vertice, ma che ha avuto dei riscontri poveri di soddisfazioni: la Pro, dopo un avvio di stagione deludente (eliminazione in coppa Eccellenza nel doppio impegno contro l'Aygreville e 3 punti in 4 partite in campionato) ha optato per una svolta drastica, a partire dalla propria guida tecnica. Sui canali social i blucerchiati hanno infatti annunciato l'esonero di Tosoni, dopo che la formazione di Settimo ha collezionato 3 sconfitte consecutive pesanti contro Borgaro, Biellese e per ultima Alicese Orizzonti. Un addio amaro, visto e considerato quanto di buono aveva fatto vedere la Pro Eureka nell'Eccellenza 2.0 giocata tra aprile e giugno: un gioco propositivo e tanti giovani talenti lanciati con successo, sfiorando addirittura il piatto grosso nelle prime giornate di campionato.

Caricato

Moreo

Siciliano

Il mercato importante svolto da Vincenzo Gaudio Pucci e dalla dirigenza blucerchiata poteva far pensare a una Pro ulteriormente più forte (Benini, Di Savino, Sinisi e Bandirola tra i tanti volti nuovi), ma i risultati non sono arrivati, arrivando quindi alla drastica decisione della tarda mattinata di martedì 28. Capitolo successore: possibile soluzione interna, con il tecnico dell'Under 19 Luca Moreo oppure un nome da fuori. Sulla piazza ci sono nomi caldi che potrebbero calzare a pennello, tra tutti Licio Russo (in serena attesa di una proposta di lungo respiro e ambiziosa), Andrea Caricato e Sandro Siciliano, ma non resta che attendere le mosse dei blucerchiati, pronti ormai a voltare pagina dopo 5 anni di Tosoni.