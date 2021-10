Club Milano: esonerato Cristian Zenoni, squadra affidata a Giuseppe Scavo che esordirà sul campo del Verbano

È già arrivata al capolinea l'avventura di Cristian Zenoni sulla panchina del Club Milano. Una storia d'amore mai del tutto sbocciata, con la squadra che ha faticato più del previsto in questo avvio di stagione, raccogliendo un solo punto in tre giornate di campionato e venendo eliminata al primo turno in Coppa senza vincere nemmeno una partita. Un bottino decisamente troppo magro per una società che solo pochi mesi fa ha sfiorato la promozione in Serie D e che in estate ha dato continuità al progetto, confermando la maggior parte dei giovani talenti che si erano messi in mostra nel mini torneo sotto la guida di Manuel Scalise. A convincere la dirigenza della necessità di uno scossone è stata la pesante sconfitta interna subita per mano della Castanese, che ha espugnato il Vista Vision Stadium con un netto 4-1.

A sostituire l'ex terzino di Atalanta, Juventus e Sampdoria sarà Giuseppe Scavo. Anche se manca ancora l'ufficialità, per cui si attende un comunicato da parte del club, trovano conferma le indiscrezioni diffuse nel pomeriggio dal sito paolozerbi.com. Reduce dall'esperienza dello scorso anno sulla panchina della Pro Sesto Primavera, dove era subentrato a Paolo Gatti, il tecnico classe 1989 ha cominciato la stagione proprio nella società biancorossa dove ha allenato la formazione Under 19, che lascia a punteggio pieno in campionato. In prima squadra ritroverà Gabriele Franceschinis, che ha già avuto a disposizione a Sesto San Giovanni.