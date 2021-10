Chiuso il secondo e ultimo turno infrasettimanale "eccellente": prima gioia per Siciliano, pareggio nel finale per il Cuneo

Secondo e ultimo turno infrasettimanale di Eccellenza, tra conferme in vetta e risultati roboanti. Il giusto mix per non annoiarsi con la massima categoria regionale.

Nel girone A Biellese e Stresa si avvicinano alla vetta, mentre l'Oleggio inizia a rallentare. Rizzo si può permettere di far riposare qualcuno e non pagare la scelta, tanto la panchina è lunga e di qualità, Naamad, Scienza e Panatti regolano l'Alicese Orizzonti con un netto 0 a 3. Vince nel finale di primo tempo lo Stresa sul Baveno, 0-2 firmato Bonura-Bellocci; a Settimo invece i ragazzi di Ferrero si fermano sul risultato di 1-1: alla rete delle violette di Niang risponde Blanda. Stesso risultato nell'anticipo delle 18 tra Aygreville e Trino, marcatori: Chiappino per il vantaggio dei vercellesi e Furfori per il pareggio Valdostano. Si dividono le frazioni di gioco Dufour Varallo e Borgoro, con i neroverdi che “vincono” il primo tempo 2 a 0 grazie al solito Imoh e a Benincasa, ma nella ripresa il Borgaro ne fa 5 (Orofino, Taraschi, Zullo, Matteo Gerardi e Molfetta). Prima vittoria per Sandro Siciliano alla Pro Eureka: a regalargliela è lo scontento di turno, Bandirola, che parte ancora dalla panchina ma questa volta ribalta il gol di Bottone con una doppietta e forse dà al svolta alla sua stagione. Buio profondo in casa Verbania. Ancora una sconfitta, questa volta con La Pianese, 2 a 0 sotto i colpi di Tuninetti e Cirillo. Comincia in leggero ritardo Venaria-Borgovercelli a causa di un disguido nel viaggio d'andata per gli ospiti, ma il match regala comunque emozioni con un 3 a 3 finale. Papagno porta in vantaggio i Cervotti dal dischetto, poi Gerbaudo pareggia sempre dagli undici metri. Nella ripresa allunga il Borgo con Moscardi e Cassinis, ma ancora Papagno dal dischetto e Piotto riagguantano Moretto.

Nel girone B sorride il Chisola di Marcello Meloni, uscito vincitore non senza sofferenza dal campo del Vanchiglia per 3-2, grazie alla rete decisiva dal dischetto di Davide Bordone. I vinovesi salgono così in vetta, riuscendo soprattutto a dare una prova di forza mentale non indifferente contro una squadra compatta come quella di Binandeh, in grado di andare in vantaggio per ben due volte prima con Bruno (1-0) e poi con Simonetti (2-1). A distanza non risponde il Cuneo, fermato sul pari nel recupero nel derby della Granda contro l'Albese: i biancorossi di Magliano erano riusciti a sbloccarla con Lombardo a 13' dal novantesimo, ma la zampata finale di Galvagno regala un punto a Brovia. Continua la grande vena realizzativa del Rivoli, che dopo le 7 reti segnate al Lucento domenica ne segna 4 al Benarzole, riuscendo a rimontare lo 0-2 iniziale firmato Rrotani e Porcaro. I gialloblù, trascinati da un finalmente decisivo D'Antoni (doppietta per lui). Oltre al Chisola vincono in trasferta anche l'Acqui (espugnata Dronero grazie alla rete di Andrea Manno) e Lucento, che si aggiudica il derby di Torino contro l'Atletico per 4-2 (Totaro, Shtjefni, Epifani e Barbero in gol). Pareggiano Alba Calcio e Castellazzo per 0-0 (grande risultato per gli alessandrini, che riscattano la brutta sconfitta di domenica con una prestazione quadrata e solida) e Pinerolo e Centallo per 2-2, risultato che sorride soprattutto ai cuneesi che portano a casa il quinto risultato utile in 6 partite. Chiude la giornata Moretta - San Domenico Savio Asti, che ha visto vittoriosa la formazione di Cellerino con un ottimo 2-1 firmato da Savino e dal solito Modini.

ECCELLENZA, SESTA GIORNATA

GIRONE A

Alicese Orizzonti - Biellese 0-3

Reti: 15' Scienza, 2' st Naamad, 45' st Panatti.

Aygreville - LG Trino 1-1

Reti (0-1; 1-1): 41' Chiappino (L), 13' st Furfori (A).

Baveno - Stresa 0-2

Reti: 41' Bonura, 45' Bellocci.

Dufour Varallo - Borgaro 2-5

Reti (2-0; 2-5): 6' Benincasa (D), 40' Imoh (D), 7' st Orofino (B), 20' st Zullo (B), 28' st Taraschi (B), 31' st Gerardi (B), 45' st Molfetta (B).

FR Valdengo - Pro Eureka 1-2

Reti (1-0; 1-2): 22' Bottone (F), 11' st, 20' st Bandirola (P).

La Pianese - Verbania 2-0

Reti: 37' Tuninetti, 49' st Cirillo.

Settimo - Oleggio 1-1

Reti (1-0; 1-1): 14' Niang (S), 19' st Blanda (O).

Venaria - Borgovercelli 3-3

Reti (1-0; 1-3; 3-3): 19' rig. Papagno (V), 45' rig. Gerbaudo (B), 11' st Moscardi (B), 26' st Cassinis (B), 35' st rig. Papagno (V), 40' st Piotto (V).

GIRONE B

Alba Calcio - Castellazzo 0-0

Albese - Cuneo Olmo 1-1

Reti (0-1; 1-1): 32 st Lombardo (C), 48' st Galvagno (A).

Atletico Torino - Lucento 2-4

Reti (0-2; 1-2; 1-4; 2-4): 25' Totaro (L), 40' Shtjefni (L), 10' st Curto (A), 30' st Epifani (L), 36' st Barbero (L), 40' st Kean (A),

Moretta - SD Savio Asti 2-1

Reti (2-0; 2-1): 23' st Modini (M), 31' st Savino (M), 42' st Redi (S).

Pinerolo - G.Centallo 2-2

Reti (0-2; 2-2): 24' Giraudo (C), 26' Magnino (C), 29' st Bosco (P), 40' st Maio (P).

Pro Dronero - Acqui 0-1

Rete: 37' st Manno.

Rivoli - Benarzole 4-3

Reti (0-2; 3-2; 3-3; 4-3): 17' Rrotani (B), 22' Porcaro (B), 30' rig. D'Antoni (R), 35' Palermo (R), 5' st Pavia (R), 25' st Castagna (B), 47' st D'Antoni (R).

Vanchiglia - Chisola 2-3

Reti (1-0; 1-1; 2-1; 2-3): 33' Bruno (V), 9' st Menon (C), 27' st Simonetti (V), 30' st Ramondo (C), 48' st rig. Bordone (C).