RC Codogno-Lemine Almenno: i locali creano tanto ma non segnano, ci pensa un super Gherardi a salvare il risultato

Termina a reti bianche la gara tra RC Codogno e Lemine Almenno. I padroni di casa, poco cinici e sfortunati, ottengono il secondo pareggio consecutivo, e recriminano la poca lucidità sottoporta. Gherardi in giornata super nega il gol a Giavardi e Cigognini a inizio ripresa, ripetendosi al 95’ sulla bella punizione di Rossi. La strategia difensiva degli ospiti trova i suoi frutti e i ragazzi di Brembilla salgono a 10 punti in classifica, mentre Giavardi e compagni vanno a quota 8, per la seconda volta consecutiva registrando la cifra “zero” nella casella delle reti segnate. Lemine Almenno compatto dietro. Curti si...

