Atletico Torino, confermata la fiducia ad Alessandro Rubino

Un unico diktat in casa Atletico Torino: avanti con Alessandro Rubino. La società gialloblù conferma la fiducia al tecnico ex Collegno Paradiso, nonostante un avvio tutt'altro che eccezionale. L'Atletico ha infatti raccolto solamente 3 punti nelle prime 7 giornate, frutto di una vittoria (fuori casa contro il San Domenico Savio Asti) e 6 sconfitte. Un bottino che poteva voler dire cambio in panchina, ma i vertici societari di via Bossoli hanno confermato la piena vicinanza a Rubino.

«Non siamo per niente allo sbando, voglio ribadirlo con fermezza - afferma il Direttore Sportivo dell'Atletico Daniele Livieri - Non nego che ci siano delle situazioni da migliorare, ma le responsabilità non sono tutte di Rubino. Crediamo nella rosa che abbiamo costruito e soprattutto crediamo nel lavoro del nostro allenatore, io come Direttore cercherò di dare di più alla squadra dando il mio contributo il più possibile. Siamo contenti del mercato fatto in estate, i nuovi innesti stanno crescendo e possiamo tutti fare dei passi in avanti concreti».

L'Atletico Torino è sul pezzo: serve sicuramente una svolta nei risultati, ma le certezze restano sempre quelle di inizio stagione, a partire da Livieri e da Rubino. Dal mercato potrebbe arrivare qualche rinforzo ulteriore per provare a dare quel brio in più alla rosa, ma nel mentre la fiducia data agli elementi in rosa è stata più che confermata.