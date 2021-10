Andata degli ottavi di finale di coppa Eccellenza: i risultati del giovedì infrasettimanale

Primo atto degli ottavi di finale di coppa Eccellenza che si chiude con 7 gare giocate su 8. 19 i gol segnati, con tante vittorie esterne (3 su 7) e una sola vittoria casalinga, per il Borgaro.

Nel girone A apre le danze l'anticipo di mercoledì 13 ottobre tra Accademia Borgomanero e Stresa, vinto dalla formazione di Rotolo per 3-2. Straordinario primo tempo per gli ospiti, avanti già 3-0 grazie ai gol di Bonura e Mancuso (doppietta). A nulla è servito l'arrembaggio finale dei rossoblù, in grado di segnare due reti nel finale (entrambe di Bonicelli), ma senza trovare il pari. Inizia alla grande il turno il Borgaro, superando 2-0 la Fulgor Valdengo: la formazione di Cacciatore si sta confermando come squadra attrezzatissima su tutti i fronti, battendo i biellesi con Zunino (gol nel primo tempo) e Taraschi (rete nel finale). Grande vittoria anche per i vicecampioni in carica del Baveno, che vuole ripercorrere il gran percorso fatto due stagioni fa: 3-0 in trasferta al Borgovercelli e qualificazione in tasca. Biellese-Aygreville si affronteranno invece la prossima settimana.

Nel girone B spicca il tris del Rivoli sul campo della CBS, affossata sotto i colpi dei pezzi da novanta di Fabio Nisticò: in particolare risalto Gabriele Pinelli e Ricky Romani, autori di una partita da veri big. Il passaggio del turno è quasi in cassaforte, ma occhio a possibili ribaltamenti. Le altre tre gare sono 3 pareggi: 2-2 rocambolesco ad Alba tra Alba Calcio e Pro Dronero, dove i Dragoni, dopo essere andati sotto con l'autogol di Caridi, rimontano momentaneamente con le reti di Nicola Rastrelli e di Dutto, prima che Lorenzo Dell'Anno, alla prima presenza con la casacca albese, trovasse il colpo del definitivo 2-2. Pari ed equilibrio nel derby cuneese tra Centallo e Benarzole, targato dai gol del nuovo acquisto brasiliano dei biancorossi Ribeiro Sciani e dal pari di Bergesio. 0-0 invece nel match di Asti tra San Domenico Savio e Vanchiglia.

COPPA ECCELLENZA, ANDATA OTTAVI DI FINALE

BORGARO - FR VALDENGO 2-0

Reti: 35' Zunino, 43' st Taraschi.

BIELLESE - AYGREVILLE MERCOLEDI' 20 OTTOBRE H.20.30

A.BORGOMANERO - STRESA 2-3

Reti (0-3; 2-3): 4' Bonura (S), 33', 36' Mancuso (S), 40' st, 47' st rig. Bonicelli (A).

BORGOVERCELLI - BAVENO 0-3

G.CENTALLO - BENARZOLE 1-1

Reti (0-1; 1-1): 38' Ribeiro Sciani (B), 24' st Bergesio (G).

ALBA CALCIO - PRO DRONERO 2-2

Reti (1-0; 1-2; 2-2): 16' aut. Caridi, 20' N.Rastrelli (P), 17' st Dutto (P), 31' st Dell'Anno (A).

S.D. SAVIO ASTI - VANCHIGLIA 0-0

CBS - RIVOLI 0-3

Reti: 13' Pinelli, 19' Romani, 40' st Romani.