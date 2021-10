Club Milano, Giuseppe Scavo racconta la sua idea di calcio: «Alla mia squadra chiedo più verticalità, intensità e aggressività»

Subentrato settimana scorsa sulla panchina del Club Milano, Giuseppe Scavo ha esordito contro il Verbano conquistando un buon pareggio su un campo tutt'altro che semplice. Anche la seconda partita alla guida dei biancorossi non sarà una passeggiata, con Monzani e compagni che saranno impegnati al Fortunati contro un Pavia galvanizzato dalla vittoria in Coppa nel derby con la Vogherese.Domenica hai confermato lo stesso sistema di gioco che utilizzava Zenoni, il 4-3-3. È una scelta definitiva oppure dobbiamo aspettarci dei cambiamenti nelle prossime settimane? «Ho scelto di continuare sulla linea che era stata tracciata sia perché non...