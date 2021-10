Settimo Milanese, Fabio Castellazzi: «Ho visto i ragazzi allenarsi con un atteggiamento positivo e questa è la cosa più importante»

Fabio Castellazzi torna in panchina dopo l'esperienza alla Base 96, interrotta alla vigilia del mini torneo della scorsa primavera per questioni legate al Covid, e lo fa ripartendo dal Settimo Milanese, che ha scelto di dare una scossa alla squadra allontanando Gianluca Invernizzi dopo le ultime tre sconfitte. Il tecnico esordirà domenica in casa contro un'Ardor Lazzate in cerca di riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa.Come hai visto la squadra in questi primi allenamenti? «In queste prime sedute i ragazzi sono andati forte, come è giusto che sia essendo tutti giovani. Mi sono subito piaciuti e si...