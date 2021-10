Vergiatese, Paolo Crucitti si presenta: «Sono fiducioso perché da parte dei ragazzi ho visto la massima disponibilità»

Che un allenatore del calibro di Paolo Crucitti non potesse restare a lungo senza panchina era risaputo, forse non ci si aspettava di rivederlo in campo dopo appena quattro giornate di campionato. Archiviata l'esperienza al Città di Sangiuliano, dove non è stato confermato nonostante l'ottimo lavoro svolto da subentrato durante il mini torneo che si è disputato tra aprile e giugno, adesso il tecnico campione due anni fa col Busto 81 riparte dalla Vergiatese, sostituendo l'esonerato Alessandro Marzio.Come hai trovato la squadra in questi primi allenamenti? «Piuttosto bene. Abbiamo dovuto sistemare qualcosina a livello mentale perché...