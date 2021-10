Accademia Pavese-Vogherese: Romano e Castellano guidano la rimonta rossonera e regalano i primi tre punti alla società di Cavaliere

La Vogherese, orfana di Tomasoni e guidata provvisoriamente in panchina da Davide Spalla, conquista la prima vittoria del suo campionato espugnando il campo dell'Accademia Pavese. Allo svantaggio firmato da Casiroli rispondono Selmi, Romano e Castellano su rigore. Nel finale Tambussi ridà speranza ai biancorossi, ma nel recupero Bahirov chiude definitivamente i conti. La prima occasione della partita capita proprio al grande ex, Alex Romano, che servito da Bollini colpisce male e non inquadra lo specchio dopo soli tre minuti. La partita si sblocca al 18' in favore dei biancorossi: Casiroli scatta sul filo del fuorigioco e, servito perfettamente alle spalle...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con