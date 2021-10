CBS-Acqui: un ottimo Giacinto Rignanese non basta: i Bianchi conquistano tre punti fondamentali grazie ai propri talenti

Vittoria fondamentale, sofferta, dell'Acqui di Arturo Merlo, ai danni della CBS di Marco Fornello, che ha il merito di provarci fino all'ultimo secondo. Tre punti speciali per Merlo, conquistati in un campo ostico per gli alessandrini, nel quale erano arrivate solo sconfitte ed un solo pareggio. Gara incerta dall'inizio alla fine, con la CBS che parte molto bene, trovando, sul proprio percorso, le mani sicure di Riccardo Cipollina. Alla mezz'ora, l'Acqui passa: Edoardo Cirio batte un corner tagliato dalla destra, sul quale Federico Todella prova ad intervenire, ma manda il pallone nella propria porta. 0-1 e gol assegnato al 3...

