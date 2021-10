La Pianese-LG Trino: biancorossi all'inglese, Dimasi e Cirillo regolano i vercellesi con due gol in due minuti

La Pianese all'Inglese, vince ma non convince... il calcio è fatto di frasi fatte e luoghi comuni, e il match tra Pianese e Trino ne ha confermati molti, come quello che se hai una punta che fa gol è più facile vincere la partite. E la squadra di Davide Gamba con Cirillo e Dimasi ha due giocatori in grado di risolvere anche le partite più scorbutiche, come rischiava di diventare quella con il Trino. Considerare Dimasi una punta è piuttosto riduttivo, perché gioca a tutto campo, imposta, rifinisce e spesso si trova ad avere la palla buona per battere a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con