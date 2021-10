Sant'Angelo-AlbinoGandino: i barasini incassano un gol rocambolesco e vengono definitivamente rimontati, perdendo fra le mura amiche

Passo falso casalingo del Sant'Angelo, che fra le mura amiche del "Carlo Chiesa" incappa in un'inopinata sconfitta al cospetto di un arcigno AlbinoGandino. Andati al riposo avanti per 1-0, gli uomini di Roberto Gatti vengono raggiunti a inizio ripresa da una rete "alla Del Piero" di Rega, per poi incassare il colpo del K.O. sul finale per via di una rocambolesca autorete di Gritti. Punti d'oro, invece, per gli ospiti, che raccolgono i frutti della loro irriducibilità. Prima frazione di marca barasina. I padroni di casa iniziano col piglio giusto: già al 4' Silla va vicino alla rete con un'azione...

