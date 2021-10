Speranza Agrate-Lemine Almenno: Meyergue si presenta regalando a Pizzi la seconda vittoria consecutiva

Tre punti fondamentali per la Speranza Agrate che dopo il successo contro lo Scanzorosciate trova un’altra vittoria tra le mura domestiche. Risultato che allo stesso tempo fa partire il periodo nero del Lemine, che dopo i due pareggi consecutivi contro Castelleone e Codogno trova la sua seconda sconfitta stagionale. Una sconfitta che lascia per di più l’amaro in bocca agli uomini di Brembilla che nel corso del match si fanno preferire in termini di possesso del pallone e costruzione palle gol, con Capelli che però si “sveglia” solamente nella ripresa. L’Agrate tiene botta nel migliore dei modi, con carattere e...

