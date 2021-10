Vogherese, sciolta la riserva sul nuovo allenatore: squadra affidata a Massimo Giacomotti

La Vogherese ha finalmente comunicato il nome del successore di Paolo Tomasoni, esonerato una settimana fa in seguito al derby di Coppa perso contro il Pavia. Otto giorni dopo ecco il nuovo tecnico: Massimo Giacomotti. Nel mezzo la prima vittoria in campionato ottenuta domenica sul campo dell'Accademia Pavese, con in panchina Davide Spalla nel ruolo di traghettatore. Il tecnico torna così a Voghera dove è gia stato protagonista sia da calciatore sia da allenatore.

Questo il comunicato della società rossonera: «La Vogherese comunica di aver trovato l’accordo con Massimo Giacomotti, che sarà quindi il prossimo allenatore della prima squadra rossonera. Un ritorno al Parisi per Giacomotti, che ha già allenato la Vogherese lui che è un vogherese doc. In passato anche piazze importanti come Teramo e Legnano oltre che a Mezzocorona in D e il Lomellina, portato dalla Prima categoria all’Eccellenza. Giacomotti esordirà domenica sulla panchina rossonera, nella sfida interna contro la Base 96. Bentornato al Parisi, Massimo!».