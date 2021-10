Definito il programma gare del prossimo turno di Coppa Lombardia

A una settimana di distanza dalla conclusione del primo turno a eliminazione diretta ecco finalmente il quadro definitivo dei Quarti di Finale di Coppa Lombardia Eccellenza e degli Ottavi di Coppa Promozione. Un tabellone riordinato da numerosi sorteggi, grazie ai quali sono stati stabiliti i padroni di casa e gli ospiti di ben 10 match su 12.

In Eccellenza tra le quattro sfide spicca l'unica che non coinvolge due squadre dello stesso girone, ovvero l'incrocio tra il Pavia e la sorprendente Forza e Costanza, vincenti entrambe per 3-1 sul proprio campo contro Vogherese e Luisiana. Gli altri tre incroci, invece, sono rivincite o anticipazioni di confronti già visti o ancora da gustare in campionato: dal Girone A ecco dunque Sestese-Rhodense, dal B Vertovese-Mapello, del quale si avrà un assaggio a parti invertite già domenica prossima, e dal C Ciliverghe-Darfo Boario, rematch della sfida della prima di campionato terminata 0-0.

Di seguito i 4 abbinamenti, tutti in programma alle 20:30 di mercoledì 3 novembre:

SESTESE-RHODENSE

VERTOVESE-MAPELLO

CILIVERGHE-DARFO BOARIO

PAVIA-FORZA E COSTANZA

In Promozione alle già definite Union Calcio Basso Pavese-Paullese e Vighignolo-Alagna si aggiungono le restanti sei gare, che completano un programma suddiviso in due fasce orarie.

Alle 14:30 il Cinisello va a Barzago con l'obiettivo di rompere la magia che lega i lecchesi alla competizione, dopo aver ospitato nella settima giornata di campionato proprio i gialloblù. Colori che ritroviamo anche nell'interessante ColicoDerviese-Muggiò, con i padroni di casa che cercheranno vendetta dopo la sconfitta interna subita in campionato (1-2). In contemporanea andrà in scena anche la già citata sfida tra Vighignolo e Alagna, antipasto dell'11esimo turno del Girone F.

Nella seconda fascia oraria, quella delle 20:30, si terranno invece i rematch delle gare tra Morazzone e Accademia Vittuone e tra Soncinese e Senna Gloria, entrambe in programma proprio questa domenica nei rispettivi gironi A ed E.

Di seguito il quadro completo degli Ottavi, che si disputeranno mercoledì 10 novembre:

MORAZZONE-ACCADEMIA VITTUONE

BARZAGO-CINISELLO

COLICODERVIESE-MUGGIÒ

CASAZZA-SAN PELLEGRINO

CASTELLANA-OSPITALETTO

SONCINESE-SENNA GLORIA

UNION CALCIO BASSO PAVESE-PAULLESE

VIGHIGNOLO-ALAGNA