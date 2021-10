Football Leon-Lumezzane VGZ: Brusa cala il poker, l'accoppiata vincente Previtali-Mottinelli

Cala il poker il Lumezzane di Brusa che nell’ostica trasferta di Lesmo torna a casa con i tre punti ed una prestazione convincente. Le ragazze rossoblù comandano e dominano in lungo e in largo, contro una Football Leon ancora in difficoltà a causa delle tante assenze e che oggi non ha modo di proporre il proprio gioco. La tecnica del reparto offensivo di Cincotta deve fare i conti con la retroguardia tutta muscoli ed esperienza di Brusa che non lascia spazi, gioca rapidamente palla a terra e vince una serie importante di duelli importanti specie a centrocampo. A questo poi...

