LG Trino - Borgovercelli: pareggio che scontenta tutti, la classifica resta infelice per Gioia e Moretto

Finisce con un punto per ciascuno che però non serve a nessuno, l'atteso derby LG Trino-Borgovercelli. Grida allo scampato pericolo la formazione ospite, che si è trovata con la prospettiva di dover giocare un’ora in 10 dopo il rosso a Gnemmi ed è stata comunque brava a riorganizzarsi nonostante un attacco a dir poco inventato viste le pesanti assenze. In casa trinese invece era la prima partita per molti volti nuovi (il portiere Cioffi, il centrocampista Eron Cassins e l’attaccante Daidola) e ci vorrà tempo per riamalgamare la squadra. La classifica per entrambe le squadre resta però negativa. GARA A...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con