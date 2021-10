Pro Eureka - Settimo: De Paolis ex velenoso, Pititto sbaglia tutto, il derby va alle Violette

Settimo si tinge di viola, il derby va alle Violette che legittimano la vittoria nonostante l'espulsione di Gueye che riapre la gara per i ragazzi di Siciliano, ma che nonostante l'uomo in più non riescono a sfruttare le occasioni che creano con grande fatica. Due squadre che si schierano in campo con moduli speculari e approcciano la partita in modo simile: palla avanti e ricerca della seconda, in questo caso, meglio il Settimo. A determinare è la maggior fisicità di Dansu, Niang e Barale nella zona centrale del campo, mentre nella Pro mancano i guizzi di Galietta che non trova...

