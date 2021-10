Sancolombano, il tecnico Maurizio Tassi rassegna le dimissioni

In casa Sancolombano si chiude il secondo capitolo di un'era: Maurizio Tassi lascia la panchina azulgrana. Un fulmine a ciel sereno, che piomba a quattro giorni di distanza dal derby con il Sant'Angelo, una partita tostissima, ma che per il suo valore extracampo poteva far riscattare la scintilla spenta negli ultimi quattro incontri, terminati tutti a secco di punti, anche se due di questi contro corazzate come Cisanese e Zingonia Verdellino. Più pesanti forse in ottica classifica le ultime due sconfitte con AlbinoGandino e Castelleone, che potrebbero aver portato il tecnico a fare dietrofront per dare una scossa all'ambiente prima di ritrovarsi in una situazione irreversebile. La scelta resta comunque improvvisa, come testimonia anche il breve comunicato della società: «Le dimissioni di Maurizio Tassi rappresentano una decisione incomprensibile verso la squadra e la società. Il consiglio di questa sera valuterà la situazione e sceglierà un sostituto».

La certezza però è che durante la sfida con i barasini non siederà più in panchina il tecnico che dal 2009 fino ad ora si era separato soltanto una volta dai colori azulgrana, nel 2017, per trovare nuovi stimoli prima a Brugherio e poi a Voghera. Nell'estate del 2002 il ritorno, l'inizio di stagione interrotto dalla pandemia e un secondo nuovo inizio nel torneo d'Eccellenza, poi nel 2021 l'incoraggiante avvio di campionato con 3 pareggi e una vittoria, prima delle ultime 4 sconfitte e della scelta improvvisa.