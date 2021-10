Si delinea la "final eight" di coppa Eccellenza: conferme Borgaro e Biellese, debacle Vanchiglia

Inizia a delinearsi il quadro delle magiche 8 giunte fino ai quarti di finale di coppa Eccellenza. Tante conferme rispetto alle gare di andata e pochi ribaltoni, ma procediamo con ordine.

Nel girone A ribadisce la vittoria dell'andata tra le mura amiche la Biellese, espugnando il campo dell'Aygreville con un netto 3-1. Apre le danze il solito Andrea Latta, secondo centro per lui in coppa contro i rossoneri dopo la rete dell'andata; pari momentaneo dei valdostani firmato da Monteleone in apertura di ripresa, pareggio che però dura solamente 17', prima che i bianconeri dilaghino con Villanova e Agnesina. Pareggiano 1-1 invece Borgaro e Fulgor Ronco Valdengo, risultato che qualifica la formazione di Cacciatore in virtù della vittoria del Righi di due settimane fa (rete di Sarao per i gialloblù e di Saporito per i biellesi); manca per un soffio la rimonta al Borgovercelli, che vince a Baveno per 3-1, ma non basta per la qualificazione in virtù del 3-0 dei lacuali all'andata. Emozioni incredibili tra Stresa e Accademia Borgomanero: dopo il 2-3 a favore della squadra di Rotolo di due settimane fa, i rossoblù vincono fuoricasa con un risultato analogo nei 90', proseguendo il match ai supplementari. Nei 30' di extra time lo Stresa riacciuffa il match con Bellocci, fissando il risultato sul 3-3 e regalando la qualificazione ai biancazzurri.

Nel girone B clamoroso crollo del Vanchiglia dopo il pareggio dell'andata al Bosia di Asti: il San Domenico Savio di Camillo Cascino vince con un super 5-1, mettendo in discesa la gara già nel primo tempo con le reti di Tenuzzo (due) e Mamino. Vana la rete di Ossola dopo pochi minuti della ripresa, visto poi l'ulteriore gol dei gialloverdi targato ancora Tenuzzo (tripletta personale) e il pokerissimo siglato da Gentile al novantesimo. Nel match tutto "torinese" tra Rivoli e CBS vince ancora Fabio Nisticò: dopo il 3-0 di corso Sicilia dell'andata nel match del Vavassori il risultato si ripete a favore dei gialloblù. Apre le danze Romano dopo una manciata di minuti, seguito dal gol di Sedolli a inizio ripresa e alla rete finale di . Per gli ultimi pass per gli ottavi di finale bisogna aspettare domani, con le gare di ritorno tra Pro Dronero e Alba Calcio e tra Benarzole e Centallo.

COPPA ECCELLENZA, RITORNO OTTAVI DI FINALE

FR VALDENGO - BORGARO 1-1 (Andata: 0-2)

Reti (0-1; 1-1): 41' Sarao (B), 45' Saporito (F).

AYGREVILLE - BIELLESE 1-3 (Andata: 0-1)

Reti (0-1; 1-1; 1-3): 16' Latta (B), 8' st Monteleone (A), 25' st Villanova (B), 49' st Agnesina (B).

STRESA - A.BORGOMANERO 3-3 d.t.s. (Andata: 3-2)

Reti (0-3; 2-3): 28' Bonicelli (A), 3' st Modena (A), 14' st Giordani (A), 17' st rig. Secci (S), 24' st aut. Bacaloni, 7' sts Bellocci (S).

BAVENO - BORGOVERCELLI 1-3 (Andata: 3-0)

Reti (1-0; 1-3): 12' Gnatta (Ba), 22' Provera (Bo), 45' Biano (Bo), 32' st aut. Marchionini.

Note: Espulso Tinelli (Baveno) al 22' st per doppio giallo.

BENARZOLE - G.CENTALLO GIOVEDI' H.20.30 (Andata: 1-1)

PRO DRONERO - ALBA CALCIO GIOVEDI' H.20.30 (Andata: 2-2)

VANCHIGLIA - S.D. SAVIO ASTI 1-5 (Andata: 0-0)

Reti (0-3; 1-3; 1-5): 2', 12' Tenuzzo (S), 35' Mamino (S), 12' st Ossola (V), 31' st Tenuzzo (S), 45' st Gentile (S).

RIVOLI - CBS 3-0 (Andata: 3-0)

Reti: 6' Romano, 1' st Sedolli, 40' st Halifa.

TABELLONE QUARTI DI FINALE

Seguendo sempre il criterio del sorteggio pilotato, si può già dedurre il quadro dei quarti di finale, in base alle società qualificate.

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 1: BIELLESE - BORGARO

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 2: STRESA - BAVENO

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 3: PRO DRONERO/ALBA CALCIO - BENARZOLE/CENTALLO

MACRO-RAGGRUPPAMENTO 4: SD SAVIO ASTI - RIVOLI

Il turno si disputerà sempre in gare di andata e ritorno (ancora da definire chi partirà in casa e chi in trasferta) nel mese di novembre.