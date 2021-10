Sancolombano, riecco El Sheikh: «Troveremo la determinazione per il derby»

Il successore di Maurizio Tassi sulla panchina del Sancolombano è Ashraf "Marco" El Sheikh, che torna in azulgrana dopo l'ultima esperienza a Codogno. Un'avventura durata due stagioni, ma con un totale di una dozzina di partite insieme ai lodigiani visti i continui stop degli ultimi due campionati. Alla guida dei collinari, invece, il tecnico vanta già più di 20 match, suddivisi tra la stagione 2015/2016 e 2018/2019.

Vista la conoscenza dell'ambiente, El Sheikh potrebbe rivelarsi il profilo adatto per risollevare il Bano, che tramite i propri canali social ha condiviso le prime parole dell'allenatore: «Con la società i rapporti erano rimasti ottimi. Di fatti esiste stima reciproca. Per quel che riguarda la squadra ora è fondamentale risollevare il morale dei ragazzi. Avrò modo di confrontarmi con loro per la prima volta domani sera all'allenamento di rifinitura pre derby. Chiaramente un solo incontro non basta a tracciare un quadro delineato, soprattutto alla vigilia di un match così impegnativo e sentito. In ogni caso sono convinto che il Sancolombano troverà la determinazione per essere all'altezza della partita. Gli obiettivi mi sembrano chiari: allontanarsi al più presto dalle zone calde della classifica per centrare la salvezza prefissata. Faremo tutto il necessario per uscire da questa situazion». L'appuntamento dunque è per domenica pomeriggio, quando il tecnico farà l'esordio stagionale con il Sant'Angelo, mentre sull'edizione di lunedì di Sprint&Sport sarà disponibile l'intervista all'allenatore.