Trevigliese, il Consiglio Direttivo nomina il successore di Bergamini alla presidenza della società

Dopo tre anni di presidenza, Fabio Bergamini lascia il suo posto a Carlo Cariboni, nominato dal Consiglio Direttivo. Durante il suo corso, iniziato il 23 novembre 2018, Bergamini ha contribuito alla promozione della Trevigliese in Eccellenza, categoria difesa nel 2019/2020 e non disputata nella passata stagione. Al suo posto il 65enne storico dirigente biancoceleste e già Coordinatore dell'attività del Centro sportivo 'A. Mazza'. Questo passaggio di consegne rispecchia il piano d'azione dei bergamaschi di cambiare guida ogni tre anni per fornire continuamente nuove energie alla società, mantenendo sempre accesa la fiamma biancoceleste. Nonostante il cambio alla presidenza, Bergamini continuerà a far parte del Direttivo insieme al vicepresidente Pinuccio Redaelli, al direttore generale Francesco Molteni, al delegato per il Settore Giovanile Bruno Brulli (predecessore di Bergamini per 11 anni) e a tutti i componenti del Consiglio, come spiega la società tramite il seguente comunicato:

«Il Circolo Sportivo Trevigliese A.S.D. è lieto di annunciare che il Consiglio direttivo ha nominato Carlo Cariboni nuovo Presidente della società. Il 65enne dirigente biancoceleste, figura storica e quanto mai apprezzata del sodalizio cittadino, succede nell'organigramma a Fabio Bergamini, che lascia un incarico assunto nel novembre 2018. Tutto questo nell'ambito di un avvicendamento largamente previsto nei programmi societari, incentrati appunto su alternanze triennali che possano conferire energia costante e continua al movimento targato Cst. A Fabio Bergamini, che resta ovviamente a far parte del Direttivo (insieme al vicepresidente Pinuccio Redaelli, al direttore generale Francesco Molteni, al delegato per il Settore Giovanile Bruno Brulli e a tutti i componenti il Consiglio), va un grande ringraziamento per l'impegno profuso in questa sua opera triennale. A Carlo Cariboni giunga invece il più caloroso 'in bocca al lupo' da parte di dirigenti, tecnici, collaboratori e giocatori, per tutta l'opera che l'attende: sarà senza dubbio quanto mai gravosa, ma al tempo stesso già sappiamo verrà condotta con entusiasmo e grande efficacia».