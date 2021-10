Codogno, il pilastro Carriello: «Mi piace impostare, voglio che da fuori si senta che dietro siamo in 5 e non in 4»

Classe 2001, portiere con tanta personalità, che ama impostare il gioco e detentore del record di partite a porta inviolata insieme a un collega di reparto con 20 anni in più d'esperienza. Un profilo non di poco conto quello di Federico Carriello, numero 1 del Codogno e autore di 4 clean sheet in 7 giornate di campionato. «Sono molto felice di questo risultato, - commenta l'estremo difensore - sicuramente non è solo merito mio, ma anche della difesa. Ci troviamo tutti bene nel reparto, collaboriamo molto e questa cosa è fondamentale. Abbiamo un reparto molto vasto, però con ottimi giocatori...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con