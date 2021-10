Base 96-Calvairate: Visigalli inventa, Ricupati rifinisce, ma i rossoverdi rimontano con Odone e Cesana

Termina con 2-1 spettacolare la sfida tra Base 96 e Calvairate, Nistri sceglie il solito 4-5-1 con Ricupati impiegato come prima punta e Visigalli alle sue spalle, risponde con un 4-3-3 offensivo Corti, modulo che per i primi quaranta minuti fa davvero tanta fatica ad arginare le manovre della Calvairate, Volpini e Ferrari arginano benissimo ogni tentativo di Catta letteralmente chiuso in gabbia. Al 20' la Calvairate passa in vantaggio meritatamente dopo aver chiuso i locali per venti minuti nella propria metà campo: Visigalli inventa una delle sue classiche giocate Ricupati arriva in maniera sporca insieme al difensore avversario e...

