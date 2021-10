Borgovercelli-Oleggio: Blanda fa continuare il volo degli orange, momentaccio per Canino & Co

Hai voglia a chiamarla sorpresa del campionato. I 21 punti in 10 partite certificano che l'Oleggio può sedersi con fierezza al tavolo delle grandi. D'altronde la squadra di Alessandro Ferrero a Borgo Vercelli ha vissuto tutte le fasi di una partita tirata: gol a 4' con lo scattante Blanda, raddoppio sfiorato, inferiorità numerica per circa 40' e gestione buona su un campo che via via si è fatto sempre più pesante. Pensare ai play off ora non è più un miraggio. Di contro al Borgovercelli non gira proprio bene in questa stagione: sotto nel punteggio da subito, e per gran...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con