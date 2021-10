Vanchiglia-Lucento: una doppietta di Gabriele Sthjefni risolve il derby salvezza. A nulla serve la freddezza di Gabriele Simonetti

Vittoria di squadra, arrivata con sacrificio, voglia e cuore. Il Lucento, oggi guidato da Alessandro Pierro (allenatore dell'Under 17), sbanca il campo di Via Ragazzoni, imponendosi sul Vanchiglia di Ramin Binandeh per 1-2. Decisivo Gabriele Sthjefni, attaccante classe 2000, che, con una doppietta, fa conquistare ai rossoblu tre punti cruciali in chiave salvezza. Iniziano meglio i padroni di casa, che, con un buon lavoro sugli esterni, mettono alle corde gli uomini di Pierro, costringendoli a giocare nella loro metà campo. Al 10', però sono i rossoblù a passare in vantaggio: bella progressione di Alessandro Clori che, dopo essersi accentrato ottimamente,...

