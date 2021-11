Atletico Torino, le strade tra i gialloblù e il tecnico Alessandro Rubino si separano

Altro ribaltone in casa Atletico Torino. Dopo che gli spettri di una possibile separazione tra la società gialloblù e il tecnico Alessandro Rubino sembravano essere stati allontanati, nella settimana di preparazione all'undicesima giornata i vertici di via Bossoli hanno deciso di esonerare il tecnico ex Pro Collegno.

Rubino lascia l'Atletico dopo essere arrivato 7 mesi fa, durante la preparazione dell' "Eccellenza 2.0" giocata tra aprile e giugno 2021. In quell'occasione i gialloblù arrivarono penultimi nel girone A, collezionando 2 vittorie in 10 gare e gettando le basi per la stagione 2021/22, iniziata con l'ulteriore innesto del DS Daniele Livieri. Nonostante il buon mercato effettuato nei mesi estivi l'Atletico non è ancora riuscito a dare una svolta positiva alla stagione, posizionandosi dopo 10 giornate all'ultimo posto con solamente 4 punti conquistati.

Il pareggio fuori casa contro il Moretta poteva essere il segnale giusto per dare la svolta all'annata, ma la società ha valutato uno scossone ulteriore per provare a risollevare l'Atletico dal fondo della classifica. «Ringrazio Alessandro a nome mio e della società per il grande lavoro svolto - racconta Daniele Livieri - Si è sempre impegnato tanto durante questi mesi, ma abbiamo pensato fosse necessario uno scossone». Al momento la prima squadra verrà guidata dall'allenatore dell'Under 19 Mino Giuliani insieme allo stesso Livieri, i quali saranno in panchina a partire dal match di domenica contro l'Albese.