Girone A: il Varzi supera la Rhodense e vola in testa approfittando della caduta della Castanese, continua la scalata della Vogherese

Il colpo di giornata lo firma l'Accademia Pavese, che trova la prima vittoria del campionato travolgendo la Sestese in trasfetta nell'anticipo di sabato. Spicca anche la vittoria della Varesina, in rimonta sull'ex capolista Castanese, che permette al Varzi di scavalcare i neroverdi e portarsi in vetta alla classifica. Prima gioia anche per il Club Milano di Giuseppe Scavo, corsaro sul campo del Gavirate. Prima di andare a ripercorrere i vari avvenimenti e il turno di Coppa in programma stasera, però, ricordiamo che, come raccontato a questo link, da quest'anno vi basterà scannerizzare un qualsiasi qr-code del giornale per diventare utenti...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con